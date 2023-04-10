Местные власти призвали людей сохранять спокойствие.

В Киевской областной военной администрации предупредили о возможных звуках взрывов из-за уничтожения взрывоопасных предметов в Бучанском районе.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале КОВА. Отмечается, что в области продолжаются плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов. "Сегодня, 10 апреля, в Бучанском районе подразделения ГСЧС будут уничтожать ВОП. Из-за этого в некоторых громадах области, возможно, будут слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

В военной администрации местных жителей призвали сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

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Ситуация в Киевской области во время войны с РФ - сегодня это стоит знать

В Киевской области уже не раз раздавались взрывы из-за разминирования. Мощные взрывы были слышны даже в некоторых районах Киева.

Стоит отметить, что из-за РФ Украина теперь одна из самых загрязненных минами и снарядами стран мира. В нашем государстве уже анонсировали создание центра гуманитарного разминирования.

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