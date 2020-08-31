В Ивано-Франковске школам продлили каникулы до 11 сентября из-за коронавируса.
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Об этом сегодня, 31 августа, сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.
«Объявляем каникулы! Вместо дистанционного обучения, мы продлеваем каникулы. Такое решение было принято на оперативном совещании», - написал Марцинкив.
Как передает корреспондент УНИАН, также сегодня в 10 утра под стенами городского совета состоялась общественная акция протеста «Нет - красной зоне в Ивано-Франковске». На акцию пришло более 200 человек, протестующих против карантинных ограничений и отнесения Ивано-Франковска к «красной» карантинной зоне: педагоги, частные предприниматели, работники гостинично-ресторанного бизнеса. Участники акции скандировали «Франковск - не зона!».
На акции, в частности, выступил городской голова Ивано-Франковска Марцинкив.
«Мы считаем, что решение Кабмина об отнесении Ивано-Франковска к «красной» зоне является незаконным. Сегодня наши больницы принимают больных не только из нашей области, но даже из Тернопольской области. Это решение ограничивает права франковцев, это неконституционно и неприемлемо. Нужно сделать все, чтобы законно отменить данное решение, которое является незаконным. Решение Конституционного суда дает нам все основания это сделать. Нам нужно учить детей и зарабатывать копейку, чтобы прокормить свои семьи. Решение Конституционного суда дает основание нам подавать в суд об отмене «красной» зоны. У нас нет основания вводить «красную» зону. Общественный транспорт работал и будет работать в обычном режиме с соблюдением всех требований», - заявил мэр.
Он также попросил полицию не совершать незаконных действий в отношении предпринимателей, которые будут работать в условиях «красной» карантинной зоны.
«Мы просим полицию быть с людьми», - добавил мэр.
Он также призвал не превращать собрание в политическую акцию. Марцинкив пригласил делегацию от протестующих на сегодняшнюю внеочередную сессию городского совета, чтобы сформировать и принять обращение к правительству и главе государства Владимиру Зеленскому.
Как будут работать школы в Ивано-Франковске с 1 сентября:
- 27 августа на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, а также Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области отнесли к «красной» зоне эпидопасности в связи с коронавирусом.
- 28 августа стало известно, что из-за отнесения с 31 августа Ивано-Франковска к "красной" зоне эпидемической опасности в связи с распространением COVID-19 в городе не будут работать школы и детсады, а общественный транспорт будет курсировать в режиме спецперевозок.
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