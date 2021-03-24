Записки с GPS-координатами, указывающими на место расположения тайника, нашли у задержанного накануне боевика «ЛНР».

В Харьковской области контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили тайник с боевыми средствами поражения производства РФ.

Читайте такжеНа Николаевщине нашли в заброшенной шахте схрон боеприпасовКак сообщает пресс-центр СБУ, это стало результатом следственных действий в отношении боевика террористической организации «ЛНР», которого контрразведка СБУ задержала накануне.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы во время проведения дальнейших следственно-оперативных действий обнаружили у боевика записки с GPS-координатами, указывающими на место в лесу недалеко от Харькова.

«По результатам поисковых мероприятий обнаружен тайник с плотно упакованными военными средствами поражения российского производства», - говорится в сообщении.

В частности, из тайника изъято: 10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26; 2 противопехотные мины МОН-50; 30 гранат Ф-1 и РГД-5, 20 запалов к ручным гранатам; почти 6 кг пластической взрывчатки; 6 электродетонаторов; 2 зажигательные трубки; десятки метров детонирующего и огнепроводного шнуров; электропровод и элементы питания; более 2200 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм.

По предварительным заключениям, тайник был оборудован участниками незаконных вооруженных формирований для совершения террористических актов на подконтрольной украинской власти территории.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, причастных к организации преступления.

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Автор: Светлана Макринская