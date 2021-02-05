В настоящее время мужчину перевели в обычную палату.

В настоящее время пострадавший проходит лечение. Неравнодушные горожане собирали на это средства.

Читайте такжеРоссиянин выпал из окна 17-го этажа и упал на коляску с ребенком (фото 18+)Как сообщает Информатор, 34-летний мужчина находился в тяжелом состоянии в отделении политравмы больницы им. Мечникова, теперь его перевели в обычную палату.

Пострадавший по имени Сергей Ферликовский работает слесарем по ремонту подвижного состава дизельного цеха на Днепропетровском тепловозоремонтном заводе. В тот день он шел на работу. Мужчина слышал звук удара, но ничего не помнит.

Как произошел инцидент: детали

Инцидент произошел 1 февраля, когда случайный прохожий пострадал от женщины, которая решила покончить с собой. Нетрезвая горожанка выпала с балкона 9-го этажа жилого дома и упала на голову мужчине, который в этот момент выходил из подъезда.

Женщина погибла на месте, а пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.

У мужчины диагностировали перелом позвоночника (6 и 7 грудные позвонки), закрытую черепно-мозговую травму, а также гематомы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН