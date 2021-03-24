В частности, архитектор планирует сделать здание университета частью парка.

Нидерландский архитектор проекта горно-металлургического университета «Метинвест Политехника», директор компании MADMA urbanism+landscape и архитектурного бюро MASA architects Хироки Мацуура рассказал как улучшится городской парк в Мариуполе с развитие университета, в частности насколько он будет гармоничен со зданием учебного заведения.

Своими мыслями известный архитектор поделился в интервью агентству УНИАН.

По его словам, для концепции проекта очень важен гармоничный симбиоз природы и архитектуры.

«Одной из наших главных задач было не нарушить естественную красоту ландшафта парка, а улучшить его и сделать более доступным для жителей Мариуполя», - сказал он.

В частности, архитектор планирует сделать здание университета частью парка.

«Оно, конечно же, будет выполнять функции университета, но, к примеру, на первом этаже мы хотим продлить парк в само здание, сделать здание частью парка», - объяснил Мацуура.

Архитектор подчеркнул, что обновление парка, который сейчас находится в очень плохом состоянии, позволит оживить пространство.

«Сейчас только четверть территории парка благоустроена, остальная часть – заброшена. Мы должны позволить людям посетить любую часть парка, чтобы по-настоящему его оживить», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, первый негосударственный горно-металлургический университет, основанный группой «Метинвест», откроется в Мариуполе. Это будет полноценный ВУЗ с профессиональным преподавательским составом, современными образовательными программами и технологиями, дипломами гособразца и возможностью бесплатного обучения.

Строительство планируется в городском саду Мариуполя, территорию которого полностью реконструируют в ходе строительства.

Первый набор студентов в горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" запланирован на сентябрь 2022 года.

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Автор: Иван Бойко