Сертификаты об уровне владения государственным языком уже получили 3412 человек.

За первый месяц с начала проведения экзамена на определение уровня владения государственным языком, необходимого для государственных служащих, его сдали уже 7 652 человека. Результаты экзамена хорошие, среди политиков и работников учреждений нет неучей.

Как сообщает Национальная комиссия по стандартам государственного языка, за первую неделю экзамен сдали 1228 человек, за вторую – 1660 человек, за третью – 1878 человек, за четвертую – 2886 человек.

Результаты экзамена:

Экзамен помогает выяснить, как госслужащие знают украинский язык. Существует три уровня знания языка - начальный, средний и уровень, на котором человек свободно владеет государственным языком.

Государственные сертификаты начального уровня А1 - не получил ни один чиновник; уровня А2 получили 3 человека;

Знание языка на среднем уровне В1 подтвердили 29 человек; а на уровне В2 сдали экзамен 240 человек;

свободное владение языком показала наибольшая часть госслужащих. Сертификаты уровня С1 получили 1075 человек, а уровня С2 – 2065 человек.

Доля госслужащих, не сдавших экзамена, не превышает 2%.

Читайте также"Только для белых": в Ужгороде семью из Индии не пустили в бассейнНациональная комиссия по стандартам государственного языка отмечает, что тестовую часть экзамена автоматически проверяет компьютер, остальную работу - экзаменаторы, что обеспечивает прозрачность экзамена. Окончательные результаты экзамена своим решением устанавливает комиссия в течение 15 календарных дней. Именно поэтому из 7 652 человек, которые уже сдали экзамен, сертификаты получила только половина из них.

Экзамен для госслужащих на знание украинского языка - справка УНИАН

16 июля в Украине начался новый этап воплощения норм закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который обеспечит увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепление его статуса как государственного.

19 июля в Украине чиновники начали сдавать первые экзамены на уровень владения украинским языком. Регистрация на экзамен началась 16 июля.

Экзамен на определение уровня владения государственным языком для лиц, которые обязаны владеть государственным языком и применять ее при исполнении служебных обязанностей, состоит из четырех частей: "Культура языка" (24 тестовые задания), Чтение (20 тестовых заданий), Письмо (1 задание открытого типа), "Говорение" (2 задания открытого типа).

Читайте такжеПоявился новый вид мошенничества: аферисты выманивают деньги за считанные минутыРанее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отмечал, что в 2021 году экзамен на знание украинского языка станет обязательным для всех претендентов на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, включая будущих народных депутатов.

Экзамены организованы, в частности, в Киеве, Ивано-Франковске, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Черновцах, Николаеве, Рубежном.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Минобразования назвали условие полноформатного обучения детей с 1 сентября.

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Автор: Екатерина Гирнык