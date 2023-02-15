Ключевая цель роликов, которые будут публиковаться еженедельно на Digital-площадках и транслироваться на телевидении – ввести понятие "информационная гигиена" при потреблении контента среди украинцев.

7 февраля группа 1 + 1 media совместно с WAW и МКИП запустили масштабный проект "Плюсуй украинский" , который направлен на популяризацию украинского языка и культуры. Среди многих инициатив, которые объединяет проект, стартовала серия видеороликов, созданных командой WAW: альтернативное медиа, на важные темы по изучению украинского языка, национальной идентичности, исторических влияний РФ на украинскую самобытность и тому подобное.

В первом видео говорится о том, как украинский язык, культуру и сам народ открыто уничтожали в течение сотен лет московские цари и императрицы, советские вожди и теперь – путинская Россия.

"В 2014 году россияне, оккупировав и аннексировав украинские Крым и часть Донецкой и Луганской областей, начали преследование украинского языка и уничтожение украинской литературы... А учебные заведения подвергли тотальной русификации. Еще хуже ситуация стала во время полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году – когда на захваченных россиянами украинских территориях всех носителей украинского языка и культуры подвергают физическим пыткам и просто убивают", – говорится в видео.

Тематические видеоролики доступны к просмотру и распространению на YouTube-каналах: 1+1 media, 1+1, ТСН. А также в социальных сетях Instagram и Facebook – WAW, МКИП, 1+1 и 1+1 media.

Ключевая цель роликов, которые будут публиковаться еженедельно на Digital-площадках и транслироваться на телевидении – ввести понятие "информационная гигиена" при потреблении контента среди украинцев и продемонстрировать, как качественно может измениться жизнь каждого, если начать разговаривать на украинском или всячески улучшать свои знания языка.

Напомним, что в рамках проекта также публикуются интервью с настоящими народными амбассадорами украинского языка – известными актерами, музыкантами, блогерами, волонтерами, военными и другими персоналиями. В частности, первым героем цикла материалов стал Андрей Шимановский – TikTok-блогер и популяризатор украинского языка, тематические видео которого собирают миллионы просмотров. Интервью, в котором он рассказал о том, как людям прервать эмоциональную связь с русским, доступно по этой ссылкой.

Справка

7 февраля группа 1+1 media анонсировала запуск проекта "Плюсуй українську", направленный на популяризацию украинского языка и культуры, искоренение российского контента из медиаполя и формирование привычки общаться как дома, так и в других сферах жизни на украинском. Проект будет реализовываться в течение 2023 года вместе с WAW: альтернативное медиа и при поддержке МКИП.

Основные площадки проекта – Facebook и Instagram 1+1 media, 1+1, WAW и МКІП, YouTube, 1+1, страница проекта в TikTok, сайты ТСН.ua, УНИАН, Главред и 1+1, телеканалы 1+1 Марафон, 1+1 Украина, ТЕТ и ПЛЮСПЛЮС.