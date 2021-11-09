Видео "Шокирующая правда о вакцинации" уже набрало более 128 тысяч просмотров и более 800 комментариев.

Смертность от коронавируса в Украине устанавливает антирекорды, а в это время есть множество антивакцинаторов, которые "отстаивают свои права" на улицах и отчаянно доказывают обществу свои ошибочные убеждения о "чипировании" и другие фейки.

На фоне этих событий в сети приобретает популярность иронично-юмористическая песня львовского сатирика, блогера Богдана Процишина, в которой он решил рассказать "шокирующую правду о вакцинации".

Процишин собрал самые популярные утверждения антивакцинаторов и перепел на новый лад известную песню Бобби Макферина "Don't Worry Be Happy".

"Безжалостно ударим иронией по ковиду! Как легко собрать родственников за столом и осуществить мечты? Вся правда от эксперта!",- подписал в YouTube ролик автор.

Видео "Шокирующая правда о вакцинации" уже набрало более 128 тысяч просмотров и более 800 комментариев.

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Пародист изобразил себя в виде патологоанатома рядом с телом под покрывалом с биркой на ноге. В телевизоре слышно антивакцинаторов под Верховной Радой: "Я против фашизма, этой ядо-вакцины", "Это принудительный эксперимент". Патологоанатом-Процишин перечисляет все известные причины, почему же не стоит вакцинироваться, и приглашает всех к себе "на стол".

"Земля пласка. Ковід - афера. Вакцина - мітка Люцифера. В маршрутці не збрешуть! Оксид графену з літака на Богом дану ДНК скидають масони", - поет Процишин.

"Нехай легені на межі, зате не роздаєш 5G сусідам на шару", - продолжает болгер.

"Не вставить рептилоїд чіп, відправить гарну службу піп при чому три рази. Вакцина - зло! Борись зі злом! Збери родину за столом на 9 і на 40 днів", - предлагает автор.

"Та що я буду вчити вчене?! Давай, до зустрічі у мене..."- завершает патологоанатом-Процишин.

Подписчики оценили новый видеоролик блогера и одобрительно отзываются в комментариях даже на такой черный юмор.

Напомним, в Украине за минувшие сутки от осложнений умерли 833 больных COVID-19 - это очередной антирекорд.

91,1% госпитализированных с коронавирусной болезнью на прошлой неделе-не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко