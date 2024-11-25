Вступил в действие закон по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

Сегодня вступил в действие Закон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" относительно совершенствования порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Отмечается, что в нем заложена правовая основа для непривлечения лица к ответственности за хранение оружия без соответствующего разрешения. В то же время усилен механизм контроля за оборотом оружия, что является крайне важным не только в период военного положения, но и в мирное время.

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"Если вы нашли огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, вам необходимо немедленно их задекларировать. Сделать это можно в подразделениях Национальной полиции", - отмечают в МВД. При этом отмечают, что те граждане, которые нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, то необходимо немедленно сообщить в полицию о находке или имеющееся оружие по телефону 102. Далее - необходимо в течение 24 часов прибыть в ближайшее подразделение полиции по месту пребывания для декларирования оружия или боеприпасов. Также необходимо определиться декларировать оружие и оставить себе, или добровольно сдать в подразделения полиции.

В полиции отмечают, что перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов для сдачи или декларирования происходит в незаряженном состоянии и скрыто от других лиц. Кри того запрещено разбирать огнестрельное оружие и боеприпасы и демонстрировать и передавать его другим лицам, кроме полицейских.

Заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый в Telegram отметил, что в приложении Дія появится опция получения и продления разрешений на владение оружием. Он напомнил, что с июня 2023 года действует Единый реестр оружия и электронный кабинет владельца оружия - это существенно упростило для граждан подачу документов на получение или продление разрешений.

Другое об огнестрельном оружии для граждан

Ранее МВД провело опрос среди пользователей электронного кабинета, который показал, что граждане хотят видеть в его функционале карты тиров и стрельбищ, мастерских по ремонту оружия, магазины оружия.

"Есть высокий спрос на продолжение цифровизации услуг, а потому это наш безоговорочный приоритет во всей системе органов МВД", - заявил Драпятый.

Как сообщал УНИАН, в августе 2024 года, Верховная Рада разрешила гражданским лицам применение огнестрельного оружия для отпора агрессии Российской Федерации.

Народный депутат Павел Фролов отмечал, что закон обязывает лицо, нашедшее огнестрельное оружие, сообщать о находке в полицию в течение 24 часов, для дальнейшей сдачи или декларирования.

Законом вводятся ограничения по найденному огнестрельному оружию, которое не подлежит декларированию: оружие калибра более 12,7 мм; гладкоствольное оружие калибра более 23 мм, пулеметы, гранатометы, минометы, огнеметы, ПЗРК и т.д.

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