Затягивание следственного процесса может свидетельствовать о попытке НАБУ покрыть рейдеров.

За более чем два месяца расследования уголовного производства по рейдерскому захвату ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" следователи НАБУ собрали аж 15 страниц "доказательств". Об этом говорится в открытом письме нидерландской компании JKX Ukraine B.V., одного из акционеров ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" в ряд госорганов Украины и Посольство США в Украине.

В документе говорится о том, что затягивание следственного процесса может свидетельствовать о попытке НАБУ покрыть рейдеров, в состав которых якобы входят представители государственных органов власти, в том числе Государственного бюро расследований.

Как сообщается в письме, акционерами и исполнительным органом ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" в начале июня 2023 года были сделаны обращения с сообщением о преступлении в Национальное антикоррупционное бюро Украины, как орган, который сохраняет за собой статус действительно независимого и ведущего государственного органа в сфере борьбы с коррупцией.

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Зато, уголовное производство по этому обращению было открыто только через 17 суток после обращения – 8 июня и только после того, как следственный судья Высшего антикоррупционного суда признал бездействие детективов НАБУ противоправным и обязал внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Позже JKX Ukraine просил Директора НАБУ и руководителя САП проверить материалы уголовного производства, которое использовалось для захвата ЧАО "ДК "Укрнефтебурение".

По мнению компании, материалы этого производства могли бы очень помочь в расследовании уголовного производства, которое было открыто НАБУ во исполнение решения судьи Высшего антикоррупционного суда. Зато, 11 августа прокурором САП была изменена подследственность в уголовном производстве №52023000000000247 и поручено его дальнейшее осуществление следователем территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Киеве.

"То есть прокурором САП следователем территориального подразделения ГБР было поручено осуществление досудебного расследования преступлений, совершенных должностными лицами центрального аппарата этого же органа – их непосредственными руководителями. На какую справедливость, на какое объективное и беспристрастное расследование и защиту инвестиций после этого можно рассчитывать. Это все равно, чтобы Международный уголовный суд поручил российским следователям осуществлять расследование совершенных оккупантами на территории Украины военных преступлений", - отмечают в обращении представители JKX Ukraine B.V.

Более того, детектив отправил открытое 8 июня уголовное производство в ГБР со всего лишь 15 листами материалов, которые он "нарасследовал" за 70 суток пребывания производства в НАБУ.

В своем открытом письме JKX Ukraine B.V. напомнили, что в июле этого года, уже во время встречи Директора НАБУ Семена Кривоноса с Чрезвычайным и Полномочным Посолом США в Украине Бриджитой Бринк последняя отметила, что для будущего восстановления страны важна борьба с коррупцией. Ведь инвесторы хотят видеть Украину, как партнера с сильной демократией и верховенством права. При этом, НАБУ в 2016 году создавался при участии и поддержке США для противодействия высокопоставленной коррупции в Украине, опять же отмечают инвесторы ЧАО "ДК "Укрнефтебурение".

"При таких обстоятельствах JKX Ukraine решило, помимо прочего, привлечь внимание также международных институтов и партнеров Украины, которые были инициаторами реформы и построения вертикали антикоррупционных органов в Украине, к вопросу уже ощутимой деградации созданной при их помощи отдельной правоохранительной системы", - идет речь в письме компании.

JKX Ukraine просит международных партнеров Украины обратиться к руководителям антикоррупционных ведомств с предложениями по организации надлежащего расследования всех преступлений, совершенных высшим руководством государства. В том числе против собственности иностранных инвесторов, и недопущения умышленного саботирования расследования всех злоупотреблений, от кого бы они ни исходили.

"ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" является одним из крупнейших налогоплательщиков в государстве среди частных компаний. По состоянию на 24 мая 2023 общая сумма уплаченных ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" налогов в бюджет только в течение военных 2022 и 2023 годов составляет 8,1 млрд грн. ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" не имело налогового долга, зато добровольно осуществило переплату практически по всем основным видам налогов", - напоминают в компании о вкладе, который делает предприятие во время тяжелой для страны войны.