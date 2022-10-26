На молдавско-украинской границе не работает два контрольно-пропускных пункта.

Несколько контрольно-пропускных пунктов на границе Молдовы временно приостановили работу из-за отсутствия электроэнергии.

Об этом сообщает издание Newsmaker.

Речь идет о КПП Костешты-Стинка на границе с Румынией, а также КПП Гриманкауцы и Чишмикиой-Долинское на молдавско-украинской границе.

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КПП Костешты и Гриманкауцы не работали из-за отсутствия электроэнергии вследствие технических неполадок. Также, как и раньше, не работает КПП Чишмикиой-Долинское, на котором со вчерашнего дня отсутствует электроэнергия с украинской стороны.

Пограничники после 11:00 сообщили, что КПП Костешты частично возобновил работу. Пока действует одна полоса движения в обоих направлениях

Также пограничники сообщили об очередях на молдавско-румынской границе в Скулянах и Леушенах за большого количества желающих уехать из Молдовы.

Украинские пункты пропуска

Со времени полномасштабного вторжения РФ в Украину, нагрузки на пункты пропуска на украинской границе значительно возросли, особенно в сторону Польши.

Из-за российских атак на энергосистему в Украине введен режим поэтапных отключений электроэнергии.

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