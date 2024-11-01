Уволиться со службы можно в некоторых случаях - как демобилизоваться в Украине по закону.

Демобилизация мобилизованных в Украине сейчас не проводится. Однако украинское законодательство предусмотрело ряд случаев, когда военный может уволиться из армии во время военного положения. Кто может демобилизоваться в Украине - УНИАН спросил у юриста.

Как демобилизоваться в Украине - основания, которые позволяют уйти со службы

Мобилизация в Украине продлена до февраля следующего года, и демобилизация 2024 года пока не планируется. "Вопрос демобилизации сейчас не стоит на повестке дня. К сожалению, с 1 ноября ничего не изменится. Сейчас отдых военных зависит от командиров. В определенных случаях военные могут быть освобождены от службы в армии, например, если получили ранение, после которого больше непригодны", - рассказал в комментарии УНИАН бывший нардеп, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук Владимир Пилипенко.

Если говорить о законных основаниях, как демобилизоваться мобилизованным в военное время, то они перечислены в законе "О воинской обязанности и военной службе" (ст. 26).

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Кто подлежит демобилизации согласно законодательству:

военнослужащие, которых признали непригодными из-за их состояния здоровья по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК) (например, вследствие ранения, как уже говорили выше);

военные, достигшие 60 лет, в некоторых случаях - 65 лет (то есть, предельного возраста для службы);

военнослужащие, у которых сложившиеся семейные обстоятельства обязывают/позволяют уволиться со службы (они указаны также в законе "О воинской обязанности и военной службе");

военные, которые по приговору суда лишаются свободы (или ограничиваются) или звания.

Также одним из оснований, как демобилизоваться мобилизованному, может быть возвращение из плена военнослужащего - если он не изъявил желания продолжать службу.

Те, кто служит по контракту, могут уволиться из армии после того, как у них закончился контракт. Можно ли демобилизоваться раньше срока военнослужащим-контрактникам? Да, им разрешается уйти из армии по собственному желанию через полгода службы (непрерывной), если у них нет украинского гражданства (военные-иностранцы) или они не имеют никакого гражданства.

Для увольнения военнослужащему нужно подать рапорт и собрать документы, которые дают ему право на увольнение. Пакет необходимых документов зависит от того, по какой причине военнослужащий уходит из армии - например, заключение ВВК, если он непригоден к дальнейшей службе, документы о родственных связях, состоянии здоровья родственника, выписка из реестра досудебных расследований и т.д.

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