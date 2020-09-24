Имущество военных незаконно выставили на продажу через госпредприятие «Система электронных торгов арестованным имуществом».

Министерство обороны Украины остановило незаконную продажу военного городка в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Согласно сообщению, фонды Минобороны (военный городок) незаконно зарегистрировали и выставили на продажу как арестованное имущество.

"По обращению ведомства, удалось приостановить торги недвижимым имуществом одной из воинских частей в Одессе", - сказано в сообщении.

Общая площадь планируемого для продажи городка - более 13,35 тыс. кв. м.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время обжалованы действия государственного регистратора, который зарегистрировал указанное имущество на физическое лицо - некую женщину.

Уточняется, что 31 октября 2019 года эта гражданка зарегистрировала право собственности на данный военных объект, расположенный на ул. Рассвета, 47. Эти действия нанесли ущерб интересам государства в особо крупных размерах, поскольку имущество расположено в освободившемся с 2007 года военном городке № 210.

Уже 25 июня 2020 года частным исполнителем исполнительного округа Одесской области было вынесено постановление об аресте имущества должника - указанной женщины.

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В дальнейшем недвижимое имущество незаконно выставили на продажу через госпредприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом".

1 сентября Главное управление имущества и ресурсов Минобороны обратилось с ходатайством в Государственное бюро расследований вмешаться в ситуацию.

Благодаря реагированию ГБР, в соответствии с постановлением судьи Заводского районного суда Николаева, торги, запланированные на 8 сентября, остановлены.

По данному факту военной прокуратурой Одесского гарнизона внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 425 УК Украины и по ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Сейчас Министерством обороны Украины организована работа по обжалованию в судебном порядке, в частности, действий государственного регистратора.

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Автор: Лариса Козовая