Девочка обратилась к своим подписчикам.

Подписчики в Instagram 8-летней модели и блогера Миланы Маханец, которая попала в скандал из-за откровенных фото с 13-летним подростком Павлом Паем, «атаковали» аккаунт уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы.

Читайте также"Хайповая тема, рассчитанная на детей": мать 8-летней модели объяснила "роман" своей дочери (видео)Так, сначала девочка обратилась к чиновнику с предложением встретиться лично, чтобы «посмотреть в глаза друг другу».

Об этом она сообщила в своих сторис, прикрепив скриншот с надписью:

«Я надеюсь, что вы действительно боретесь за справедливость».

Однако, видимо, не дождавшись ответа, девочка призвала своих подписчиков «атаковать» аккаунт Кулебы, что они и сделали.

Пользователи или писали ему сообщения, или оставляли на странице эмодзи.

Милана Маханец и Паша Пай: что известно о скандале

Соцсети всколыхнула новость о том, что у детей роман.

8-летняя украинка публиковала фото и видео, на которых позирует в откровенных «луках» и даже целуется с 13-летним блогером Пашей Паем.

Мать девочки поддерживает интернет-карьеру своей дочери, а вот у общества такой способ достижения популярности вызвал волну возмущения.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы по этому поводу.

Накануне правоохранители допросили мать 8-летней Миланы Маханец. По ее словам, роман между детьми был постановкой с целью пиара.

Сейчас с аккаунта Миланы Маханец в Instagram исчезли самые провокационные снимки с ее 13 летним «парнем»

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Автор: УНИАН