Подписчики в Instagram 8-летней модели и блогера Миланы Маханец, которая попала в скандал из-за откровенных фото с 13-летним подростком Павлом Паем, «атаковали» аккаунт уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы.
Читайте также"Хайповая тема, рассчитанная на детей": мать 8-летней модели объяснила "роман" своей дочери (видео)Так, сначала девочка обратилась к чиновнику с предложением встретиться лично, чтобы «посмотреть в глаза друг другу».
Об этом она сообщила в своих сторис, прикрепив скриншот с надписью:
«Я надеюсь, что вы действительно боретесь за справедливость».
Однако, видимо, не дождавшись ответа, девочка призвала своих подписчиков «атаковать» аккаунт Кулебы, что они и сделали.
Пользователи или писали ему сообщения, или оставляли на странице эмодзи.
Милана Маханец и Паша Пай: что известно о скандале
- Соцсети всколыхнула новость о том, что у детей роман.
- 8-летняя украинка публиковала фото и видео, на которых позирует в откровенных «луках» и даже целуется с 13-летним блогером Пашей Паем.
- Мать девочки поддерживает интернет-карьеру своей дочери, а вот у общества такой способ достижения популярности вызвал волну возмущения.
- Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы по этому поводу.
- Накануне правоохранители допросили мать 8-летней Миланы Маханец. По ее словам, роман между детьми был постановкой с целью пиара.
- Сейчас с аккаунта Миланы Маханец в Instagram исчезли самые провокационные снимки с ее 13 летним «парнем»
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