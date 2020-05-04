Сегодня отмечают Международный день пожарных
16:10, 04 мая 2020Общество
34 0
4 мая отмечается Международный день пожарных. Это не совсем радостный праздник, поскольку в этот день собратья вспоминают всех погибших на службе.
Международный день пожарных
Этот день установили в память о трагедии 1998 года, когда в Австралии в масштабном лесном пожаре погибли пятеро пожарных.
В 2019 году в Австралии снова горели леса, а в апреле 2020-го - стихия уничтожила гектары лесов на севере Украины - в зоне Отчуждения, в Житомирской области, где до сих пор тлеет лесная подстилка.
Читайте такжеНа Житомирщине спасатели ликвидировали три очага пожара
Также с начала года огнеборцы участвовали в тушении более 36 тысяч пожаров. При этом было спасено более 800 человек.
В этот день украинские спасатели присоединяются к почтению памяти погибших коллег и желают пожарным со всего мира всегда возвращаться с боевых дежурств к своим семьям целыми и невредимыми.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter