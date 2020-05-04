Сегодня отмечают Международный день пожарных

4 мая отмечается Международный день пожарных. Это не совсем радостный праздник, поскольку в этот день собратья вспоминают всех погибших на службе.

Этот день установили в память о трагедии 1998 года, когда в Австралии в масштабном лесном пожаре погибли пятеро пожарных.

В 2019 году в Австралии снова горели леса, а в апреле 2020-го - стихия уничтожила гектары лесов на севере Украины - в зоне Отчуждения, в Житомирской области, где до сих пор тлеет лесная подстилка.

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Также с начала года огнеборцы участвовали в тушении более 36 тысяч пожаров. При этом было спасено более 800 человек.

В этот день украинские спасатели присоединяются к почтению памяти погибших коллег и желают пожарным со всего мира всегда возвращаться с боевых дежурств к своим семьям целыми и невредимыми.