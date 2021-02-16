Организация назвала эти протесты «предупредительными».

Активисты движения "Национальный корпус" во Львове наведались с протестами на предприятия, которые принадлежат депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку и брату кума Путина Сергею Медведчуку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацкорпусу.

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Активисты призвали власти расширить санкции против Козака и активы его семьи.

"В случае бездействия власти мы оставляем за собой право прибегнуть к более решительным шагам в отношении кровавого бизнеса московского коллаборанта", – пишут в организации.

Организация назвала эти протесты "предупредительными", призванными привлечь внимание общественности к бизнесу Козака. Под стены предприятия они принесли символические шины и зажгли файера. По окончанию акции Нацкорпус оставил под дверью входа игрушки в бутафорской крови.

Санкции против каналов Козака-Медведчука: подробности

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

4 февраля стало известно, что два человека в Верховном суде обжаловали указ президента о блокировании телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK. Позже у журналистов закрытых телеканалов забрали аккредитацию в Верховной Раде.

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Автор: УНИАН