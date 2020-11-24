На данное время официальные источники со стороны Ирана не подтверждают точную информацию о возможной сумме ассигнований в следующем бюджете.

Иран рассматривает возможность заложить в проекте бюджета на следующий год выплату компенсаций семьям жертв авиакатастрофы украинского самолета, сбитого в Иране в начале года.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины, руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном относительно катастрофы украинского самолета Евгений Енин в комментарии Радио Свобода.

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«В настоящее время официальные источники со стороны Ирана не подтверждают точной информации относительно возможной суммы ассигнований в следующем бюджете. Мы можем приветствовать то, что иранская сторона может заложить соответствующие расходы в свой бюджет, в то же время говорить о сумме ассигнований мы сможем только по факту принятия соответствующего бюджета», - сказал заместитель министра иностранных дел.

Он напомнил, что во время прошлого раунда переговоров иранская сторона выразила готовность выплатить компенсацию всем семьям погибших независимо от их гражданства.

«Кроме того, до сегодняшнего момента стороны не приступили к обсуждению вопроса уровня компенсации. Украинская сторона исходит из того, что сначала мы должны разобраться с причинами трагедии, посмотреть, насколько независимым и беспристрастным является техническое расследование, уголовное расследование ... И в зависимости от уровня сотрудничества с иранской стороны будет определяться и уровень компенсаций, относительно которых мы будем общаться с иранской стороной при следующих раундах переговоров», - сказал Енин.

Крушение самолета МАУ: ход переговоров с Ираном

Украинская делегация на переговорах 18-21 октября намеревалась услышать от иранской стороны подробное объяснение причины сбития самолета и информацию о том, кто понесет за это ответственность.

19 октября в Тегеране заместитель министра иностранных дел Евгений Енин встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. По словам Енина, Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета МАУ вне зависимости от их гражданства.

19-20 октября в Тегеране состоялись заседания трех рабочих групп с участием представителей организаций по вопросам гражданской авиации, военных экспертов, а также по вопросам уголовной юстиции.

20 октября Енин заявил, что Иран намерен как можно скорее завершить техническое расследование дела и установить истину и справедливость. Украина ожидает развитие уголовного преследования причастных к катастрофе и привлечения виновных к ответственности.

Украина и Иран продолжат переговоры по делу о сбитом самолете МАУ в ноябре-декабре.

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Автор: Леся Лещенко