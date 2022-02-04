Во время учений нарабатывалась слаженность действий различных структур МВД.

В Припяти прошли тактико-специальные учения подразделений Министерства внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в учениях принимали участие подразделения Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Во время учений нарабатывалась слаженность действий различных структур МВД в условиях кризисной ситуации в урбанизированной местности.

Также была продемонстрирована работа снайперских пар, штурм помещения, работа спецтехники, пожарных и эвакуация раненых.

На мероприятии присутствовали, в частности, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и министр обороны Украины Алексей Резников.

Ранее подразделения реактивной артиллерии, подчиненные командованию Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника.

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