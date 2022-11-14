Предоставленное современное оборудование позволит украинским экспертам создавать высокоточные 3D-модели объектов и цифровые копии всех имеющихся доказательств для международных судов.

Люксембург предоставил Украине 30 портативных беспроводных сканеров Artec Leo (стоимостью свыше 1 млн евро), высокоточные калибровочные наборы и 5-летние лицензии на программное обеспечение Artec Studio для обработки и анализа полученных 3D-данных.

Также планируется предоставление 20 военных автомобилей. Официальная церемония передачи состоялась 10 ноября 2022 года во время встречи вице-премьер министра - министра обороны Люксембурга Франсуа Бауша и заместителя директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Натальи Нестор, сообщает Tageblatt.

Министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш заявил: "Люксембург решительно осуждает агрессивную войну России против Украины и предпринял на данный момент значительные усилия по поставкам военного оборудования в Украину на сумму 74 миллиона евро, что составляет более 16% от общего оборонного бюджета Люксембурга на 2022 год. Однако наша помощь не ограничивается только военной техникой. Мы также поддерживаем расследование совершенных Россией военных преступлений для привлечения виновных к ответственности. Поэтому мы предоставляем экспертам современную люксембургскую технику, 30 3D-сканеров Artec Leo, которые очень помогут в сборе доказательств военных преступлений".

Видео дня

Наталья Нестор уточнила, что речь идет об оборудовании для судебной экспертизы.

"Предоставленное современное оборудование позволит украинским экспертам создавать высокоточные 3D-модели объектов и цифровые копии всех имеющихся доказательств для международных судов. Потенциальные сферы применения этих 3D-моделей включают оценку повреждений, анализ рисунка пятен крови, отчеты о траектории пули, документацию о вскрытии, презентации виртуальной реальности (VR), 3D-печатные доказательства и многое другое, - отметила Наталья Нестор. - У судебных экспертов очень важная миссия. Цицерон говорил, что самый большой соблазн преступления заключается в расчете на безнаказанность. И мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить подобных соблазнов. Каждое преступление должно быть зафиксировано, а преступник наказан. Наши специалисты-криминалисты круглосуточно работают, документируя доказательства и устанавливая факты российских преступлений".

Вас также могут заинтересовать новости: