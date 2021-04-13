Народные депутаты приняли закон, которым определяются условия реорганизации и ликвидации специальных заведений общего среднего образования.

Верховная Рада на год продлила срок реорганизации или ликвидации санаторных школ.

Как передает корреспондент УНИАН, за закон "О внесении изменений в п.3 раздела Х "Переходные и заключительные положения" Закона Украины "О среднем образовании" относительно расширения возможностей для трансформации образовательной сети и защиты прав участников образовательного процесса" (регистрационный номер 5138 -1) проголосовали 276 народных депутатов Украины.

Законом определено, что реорганизация и ликвидация специальных заведений общего среднего образования допускаются только после согласования проекта соответствующего решения учредителя центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки.

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Также законом устанавливается обязательство для учредителей санаторных школ (санаторных школ-интернатов) до 1 июля 2022 года (в действующем законе этот срок - 1 июля 2021 года - УНИАН) после согласования проекта соответствующего решения учредителя центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки изменить тип таких заведений на один из типов заведений общего среднего образования или прекратить такие учебные заведения путем их реорганизации или ликвидации.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в 2020/2021 учебном году в системе образования функционируют 65 санаторных школ с пансионами (интернатами). В них учатся 14 тыс. 548 учащихся, в том числе 552 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Наибольшее количество таких заведений - 7 - в Днепропетровской области.

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Автор: Надя Пришляк