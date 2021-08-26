Глава МИД обратил внимание, что Россия осуществляла эвакуацию людей из аэропорта Баграм, который контролируется талибами.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал фейком информацию о якобы эвакуации Россией украинцев из Афганистана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.

Глава МИД прокомментировал, что РФ на четырех самолетах осуществила эвакуацию около 500 человек.

"В настоящее время у нас отсутствует информация о том, что на борту этих самолетов были граждане Украины. Тот факт, что эти самолеты летели не в аэропорт Кабул, который контролируется войсками коалиции (во главе с США - УНИАН), а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов, свидетельствует о двух вещах. Во-первых, о тесной связи между Российской Федерацией и движением "Талибан", которое, кстати, официально в России запрещено. А во-вторых, о том, что возможность, чтобы на этих эвакуационных самолетах были украинские граждане, она очень низкая, потому что на базе Баграм и в ее окрестностях не было украинских граждан. По крайней мере тех граждан Украины, о которых нам было известно", – подчеркнул Кулеба.

Читайте такжеСтатус беженца в Украине попросили 65 эвакуированных афганцевГлава МИД советует очень осторожно относиться к любой информации российской, потому что россияне уже вбрасывали в информационное пространство фейки о том, что Украина якобы "вбросила" на военной базе 12 граждан и о еще якобы "двух военных, которые где-то сидят под скалой".

"Сейчас они вбросили историю о том, как героически они спасли граждан Украины. Любая информация, поступающая из Российской Федерации, нуждается в тщательной проверке", – подчеркнул Кулеба.

Что предшествовало

Ранее российское агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ распространило информацию, что организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Украины на четырех самолетах.

В то же время Украина не просила РФ об эвакуации украинцев из Афганистана.

Автор: Виталий Саенко