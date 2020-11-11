Зарубежные кинокритики сравнивают проект украинского режиссера Василия Моска-ленко с фильмами Marvel «Люди-Икс» и сериалом «Boys» от Amazon.

Появился официальный трейлер нового супергеройского фильма «Apple-Man». Комедийный боевик стал первым украинским фильмом, который снимался в LED-студии с виртуальными декорациями Unreal Engine. Кроме того, это первый фильм в мире, который снимает робот, синхронизированный с виртуальным миром.

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«Когда я общаюсь с коллегами из США, они не верят, что у нас в Украине есть все те же технологии, что и в Голливуде. Многие не догадываются, что часто пост-продакшн для голливудских блокбастеров делают в Киеве, Днепре, Харькове. Я хочу, чтобы наш фильм заявил об украинских специалистах, украинских технологиях на весь мир», –рассказал режиссер фильма Василий Москаленко.

Сюжет фильма «Apple-Man» построен по всем канонам супергеройского кино. Человек-Яблоко появился в результате секретного эксперимента по созданию суперсолдат. Вместе с Девушкой-Вишней он собрал команду супергероев, в которую вошли Капитан Капуста, Супер-Морковный Пес и Человек-Перец. Им противостоит Суперзлодей по имени Доктор Бургермен, который намерен уничтожить человечество и использовать планету Земля для создания Чизбургера Апокалипсиса.

Несмотря на безумный концепт и обилие экшна, главная особенность «Apple-Man» – популяризация здорового образа жизни.

«Правильное питание спасает жизни – точно так же, как супергерои. Это главный месседж фильма. Если вы посмотрите статистику Всемирного Центра Здравоохранения, поймете почему. Нездоровое питание ежегодно уносит жизни 11 миллионов человек. Но когда об этом заявляют ученые, никто не слушает.Статистика кажется людям скучной. В отличие от красочных реклам фаст-фуда. Прекрасно снятые вирусные ролики гипнотизируют потребителя, заставляют людей поверить в то, что нездоровое питание – это круто. Цель нашего фильма – языком супергеройской кино-сказки мотивировать людей задуматься, насколько важно вести здоровой образ жизни и правильно питаться», – говорит Василий Москаленко.

Главную женскую роль в фильме играет украинская актриса и телеведущая Иванна Онуфрийчук. Оператор-постановщик проекта – Владимир Кратинов.

«Apple-Man» – это продолжение одноименного короткого метра про супергероев. Короткометражка была снята во время карантина в комнате 14м2. Она вызвала резонанс в США, и понравилась Дженнифер Энистон.

А немецкий кино-журнал FILMSTARTS порекомендовал украинский фильм фанатам недавнего супергеройского хита от Amazon «The Boys» («Пацаны»).

«Если Вам по вкусу безумные приключения Билли Бутчера в исполнении Карла Урбана из «Пацанов», советуем к просмотру не менее безумный трейлер «Apple-Man» – несмотря на то, что за этим проектом не стоит многомиллиардная компания вроде Amazon», – пишет немецкое издание.

Стоит отметить, что ролик размещен на известном американском сайте Kickstarter, на котором талантливые люди собирают средства на реализацию своих проектов. В данный момент именно от людей зависит, состоится ли премьера фильма. Цель проекта на Kickstarter – собрать 120 000 долларов на сьемки художественного фильма. В данный момент сборы составляют 43 200 долларов. Сделать взнос может любой желающий (как из США, так и из Украины) за вознаграждение: билеты на премьеру в Киеве, Blue-Ray диски, эксклюзивные футболки, постеры, коллекционные артефакты, связанные с фильмом (к примеру, маска Доктора Бургермена из дерева и металла). Также, есть возможность разместить свое имя в фильме в качестве граффити на стене или надписи на уличном знаке (например, создатели фильма могут назвать кино-улицу в честь донатера), а также получить в фильме роль в эпизоде.

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Автор: УНИАН