Президент уточнил, что это будет контракт на один год.

В Украине разрабатывают специальный контракт для привлечения в ряды Вооруженных сил украинцев в возрасте 18-24 лет. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.

"Боевые бригады, опытные, вместе с Министерством обороны ... прорабатывают вариант контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это для тех, кто хочет присоединиться, это не мобилизация", – акцентировал глава государства.

По словам Зеленского, молодым людям будет предложено "очень высокое денежное обеспечение".

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"Есть специальный контракт, будет много льгот ... также очень высокое денежное обеспечение. Детали будут обнародованы в ближайшее время, в ближайшие дни", – продолжил он.

Президент также уточнил, что это будет контракт на один год.

Мобилизация в Украине: последние новости

5 февраля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которыми до 9 мая продлено военное положение и всеобщая мобилизация.

Юрист Владимир Пилипенко заявил, что мобилизация и ограничения на выезд за границу для мужчин в Украине могут действовать даже после отмены военного положения. Он пояснил, что обороноспособность страны является основной составляющей существования Украины, и поэтому мобилизация может объявляться и после отмены военного положения, однако в меньших масштабах.

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