Конфискованных у владельцев животных больше не будут продавать на аукционах

Кабинет министров одобрил постановление Минюста, предусматривающий безвозмездную передачу в приюты или зоопарки животных, которые были конфискованы у хозяев по решениям судов.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что конфискованных у владельцев по решениям судов домашних и диких животных больше не будут продавать на аукционах.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины, Кабинет министров принял постановление Минюста о внесении изменений в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы.

В частности, Порядок дополняется положениями, регулирующими реализацию животных, которые были конфискованы у хозяев по решениям судов.

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Так, отныне коты, собаки и другие домашние животные будут безвозмездно передаваться в приюты для животных или в другие учреждения для содержания животных.

Также не будут выставляться на продажу дикие животные. Их будут безвозмездно передавать в приюты для животных, зоопарки или другие учреждения для содержания животных.

«До сегодняшнего дня правила, регулирующие конфискацию имущества по решению суда, не предусматривали никаких особенностей для ситуаций, когда конфисковывать приходилось диких или домашних животных (например, за ненадлежащее обращение с такими животными). Применялась общая процедура – конфискованное животное выставляли на продажу на аукционе. Смысла в такой «конфискации» было крайне мало. Часто животное за копейки выкупал предыдущий владелец (который с ним неподобающе вел себя до этого). А даже если животное доставалось кому-то другому, то критерием отбора такого нового владельца была только готовность заплатить наибольшую сумму. О благосостоянии животных речь не шла. Сегодня мы проблему решили. Продажи диких и домашних животных через аукционы больше не будет», - отметил Малюська.

В то же время он подчеркнул, что проблема была крайне актуальной - продажи на аукционе ожидали 3 лева (Риччи, Витольд, Багира), 6 медведей (Балу, Маша, Мальвина, Анна, Потап, Тимоша), несколько питонов и собака.

Кроме этого, постановление предусматривает, что нереализованные в порядке, установленном законом «Об исполнительном производстве», сельскохозяйственные животные безвозмездно передаются физическим или юридическим лицам в соответствии с установленным порядком.

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