Грубое нарушение ПДД сняли на видеорегистратор встречного авто.

В сети показали на видео очередное дерзкое нарушение правил дорожного движения маршрутчиком в Киеве.

Двигаясь по столичному бульвару Кольцова, водитель, выполняя обгон, выехал на встречную полосу через двойную сплошную. Его действия снял видеорегистратор встречного авто, запись появилась в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

"Это нормальные водители, которые занимаются пассажирскими перевозками и отвечают за безопасность пассажиров? Зачем нам столько тех контролирующих структур по перевозчикам, если ни одна с поставленной задачей не может справиться?", - возмущенно пишет автор публикации.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве водитель 472-й маршрутки, которая следует от станции метро "Минская" до проспекта Георгия Гонгадзе, отличился странным поведением в рабочее время.

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