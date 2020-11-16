Памятник первому космонавту независимой Украины установят на Байковом кладбище.

В Житомирской области каменщики завершили изготовление памятника астронавту, народному депутату Украины IV созыва Леониду Каденюку.

Читайте такжеВ Украине состоялась общенациональная Неделя памяти Героя Украины, космонавта Леонида Каденюка (фото, видео)Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН рассказал первый заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Владимир Федоренко, который ездил посмотреть на последние штрихи кропотливой работы коростышевских каменщиков.

"Памятник Леониду Каденюку сегодня начнут монтировать на Байковом кладбище в Киеве. Его изготовили целиком из Покостовского гранита Житомирщины", - отметил Владимир Федоренко.

По его словам, работы над памятником продолжались пол года.

"Автором памятника является Анатолий Гайдамака. Скульптор - Владимир Шолудько. Работы продолжались полгода. Насколько мне известно, инициаторами изготовления памятника стали Министерство культуры Украины, волонтеры и частные лица. Официальное открытие - 19 ноября", - рассказал первый заместитель председателя Житомирской ОГА.

Информацией, сколько затрачено средств на изготовление памятника, чиновник не владеет.

Напомним, 31 января 2018 года Леонид Каденюк скоропостижно скончался во время прогулки в парке «Царское село».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Марина Чорноштан