Работы над памятником продолжались полгода / фото Владимир Федоренко

В Житомирской области каменщики завершили изготовление памятника астронавту, народному депутату Украины IV созыва Леониду Каденюку.

Читайте такжеВ Украине состоялась общенациональная Неделя памяти Героя Украины, космонавта Леонида Каденюка (фото, видео)Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН рассказал первый заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Владимир Федоренко, который ездил посмотреть на последние штрихи кропотливой работы коростышевских каменщиков.

"Памятник Леониду Каденюку сегодня начнут монтировать на Байковом кладбище в Киеве. Его изготовили целиком из Покостовского гранита Житомирщины", - отметил Владимир Федоренко.

По его словам, работы над памятником продолжались пол года.

"Автором памятника является Анатолий Гайдамака. Скульптор - Владимир Шолудько. Работы продолжались полгода. Насколько мне известно, инициаторами изготовления памятника стали Министерство культуры Украины, волонтеры и частные лица. Официальное открытие - 19 ноября", - рассказал первый заместитель председателя Житомирской ОГА.

Информацией, сколько затрачено средств на изготовление памятника, чиновник не владеет.

фото Владимир Федоренко
фото Владимир Федоренко

Напомним, 31 января 2018 года Леонид Каденюк скоропостижно скончался во время прогулки в парке «Царское село».

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Автор: Марина Чорноштан