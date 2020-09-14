По словам нардепа Геращенко, пациент обеспечен всем необходимым.

Состояние бывшего политзаключенного Владимира Балуха после избиения остается стабильно тяжелым.

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Об этом народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

«От лечащих врачей В. Балуха: «Состояние стабильно тяжелое. Для пациента и нас очень важны 7-10 сутки. Пациент всем обеспечен, делаем все необходимое», - написала она.

Избиение Балуха: что известно

Бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха избили в Киеве ночью 8 сентября. Утром его нашли со сломанной рукой и ключицей.

У Балуха диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, ему прооперировали голову. 11 сентября СМИ сообщили, что Балуха ввели в медикаментозную кому.

Правоохранители квалифицировали произошедшее как разбой (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины). В полиции заявили, что расследование ведут самые опытные и высококвалифицированные следователи.

Балуха освободили из российского заключения 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией вместе с другими незаконно заключенными украинцами.

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Автор: Дмитрий Захаров