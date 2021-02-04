По словам активистов, они хотят обратить на себя внимание президента.

Участники движения #saveФОП утром устроили акцию в Конче-Заспе, где находится резиденция Владимира Зеленского и некоторых других топ-чиновников.

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Трансляцию с места событий сами активисты вели в Facebook. По словам активистов, они хотят обратить на себя внимание президента.

"Если нас не замечают на Майдане, возможно нас заметят здесь, в Конче-Заспе», - отмечает ведущая трансляции.

Активисты ожидали кортежа с Зеленским у выезда из коттеджного городка, но позже сообщили, что по их данным, машина президента выехала через запасные ворота. Они намерены собираться в Конче-Заспе регулярно.

Протест ФОПов: что известно

Движение #saveФОП выступает против ужесточения налоговой политики и введения кассовых аппаратов для большинства категорий ФЛП. Кроме того, они были недовольны январским локдауном.

Протесты "ФОПов" Киеве продолжаются с осени прошлого года. В декабре они установили на Майдане палатки, что сопровождалось стычками с полицией.

Верховная Рада еще 1 декабря после многочисленных акций уже одобрила компромиссный проект закона, который отложил введение кассовых аппаратов на год. Но, по мнению протестующих, этого недостаточно.

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Автор: Дмитрий Захаров