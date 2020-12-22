Участники акции протеста предпринимателей «SaveФОП» заблокировали столичный дворец «Украина».
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Как передает корреспондент УНИАН, около тысячи участников акции протеста малых предпринимателей переместились с Майдана Незалежности во Дворец «Украина», где сегодня состоится новогодний праздничный концерт «95 Квартала».
Они расположились перед центральным входом, а также пытаются заблокировать другие входы в него, поскольку, по их данным, сюда должен приехать президент Украины Владимир Зеленский. А они стремятся не допустить его на концерт.
Лидер движения Сергей Доротич призывает участников акции заблокировать все проходы во Дворец "Украина".
В то же время непосредственно перед входом находится большое количество правоохранителей. Они фактически оцепили периметр здания, чтобы туда не могли попасть протестующие.
Вместе с тем протестующие не препятствуют людям, которые пришли на концерт, попасть во Дворец «Украина».
Протесты ФОПов в Киеве 22 декабря
- Сегодня днем активисты #saveФОП устроили очередную акцию протеста.
- Предприниматели не удовлетворены введением локдауна с 8 по 24 января. Кроме того, они выступают против намерения ужесточить налоговую политику и ввести кассовые аппараты для большинства категорий ФОПов.
- Верховная Рада 1 декабря после многочисленных акций уже одобрила компромиссный проект закона, который отложил введение кассовых аппаратов на год. Но, по мнению протестующих, этого недостаточно.
- Учитывая, что парламент уже ушел на зимние каникулы, главный удар сегодня на себя возьмет Офис президента и Кабмин.
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