Под Дворцом "Украина" собрались около тысячи человек.

Участники акции протеста предпринимателей «SaveФОП» заблокировали столичный дворец «Украина».

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Как передает корреспондент УНИАН, около тысячи участников акции протеста малых предпринимателей переместились с Майдана Незалежности во Дворец «Украина», где сегодня состоится новогодний праздничный концерт «95 Квартала».

Они расположились перед центральным входом, а также пытаются заблокировать другие входы в него, поскольку, по их данным, сюда должен приехать президент Украины Владимир Зеленский. А они стремятся не допустить его на концерт.

Лидер движения Сергей Доротич призывает участников акции заблокировать все проходы во Дворец "Украина".

В то же время непосредственно перед входом находится большое количество правоохранителей. Они фактически оцепили периметр здания, чтобы туда не могли попасть протестующие.

Вместе с тем протестующие не препятствуют людям, которые пришли на концерт, попасть во Дворец «Украина».

Протесты ФОПов в Киеве 22 декабря

Сегодня днем активисты #saveФОП устроили очередную акцию протеста.

Предприниматели не удовлетворены введением локдауна с 8 по 24 января. Кроме того, они выступают против намерения ужесточить налоговую политику и ввести кассовые аппараты для большинства категорий ФОПов.

Верховная Рада 1 декабря после многочисленных акций уже одобрила компромиссный проект закона, который отложил введение кассовых аппаратов на год. Но, по мнению протестующих, этого недостаточно.

Учитывая, что парламент уже ушел на зимние каникулы, главный удар сегодня на себя возьмет Офис президента и Кабмин.

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Автор: Дмитрий Хилюк