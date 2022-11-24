Телеком-компании точечно продолжают работать на генераторах, десятки из которых правительство передало ранее.

Лучшая ситуация с работой базовых станций мобильной связи в Винницкой, Закарпатской, Львовской, Ривненской, Сумской, Черкасской и Черновицкой областях, а в Херсонской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях до сих пор есть трудности.

"Связь в Украине постепенно восстанавливается. Лучшая ситуация с работой базовых станций в Винницкой, Закарпатской, Львовской, Ривненской, Сумской, Черкасской и Черновицкой областях. В Херсонской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях до сих пор имеем трудности. Энергетики работают без остановки, чтобы поскорее восстановить электроэнергию. Вместе с ней постепенно возвращается и связь", - написал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Также Федоров добавил, что телеком-компании точечно продолжают работать на генераторах, десятки из которых правительство передало ранее.

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Проблемы с мобильной связью

23 ноября Россия совершила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожена. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, многие регионы Украины остались без водоснабжения.

По словам представителя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Владимира Кондрашова, по состоянию на утро 24 ноября в Украине работали около 44% базовых станций мобильных операторов.

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