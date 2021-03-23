Аналитик Сергей Шаповалов назвал рост тарифов в Украине ожидаемым.

Украинское общество все еще трансформируется из советского и не имеет сложившейся рыночной экономики и осознанного права собственности, а потому считает любые тарифы на жилищно-коммунальные услуги завышенными.

Об этом в эфире на Youtube-канале «А шо так можно було?» заявил аналитик Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Сергей Шаповалов, пишет «Обозреватель».

«Мы трансформируемся из советского общества в общество, которое живет в условиях рыночной экономики и частной собственности. У нас ведь не только коммуналка дорого стоит, по мнению многих людей, у нас и все продукты дорого стоят, и так далее, и так далее. Даже если бы наши люди получали больше денег, все равно они бы говорили, что все вокруг дорого, потому что мы вот на этом этапе, когда люди еще не осознали, что экономика нормально работает тогда, когда поставщики услуг предоставляют нормальные услуги, а потребители услуг за это предоставляют нормальную плату. Только так это может работать. Но мы пока далеки от понимания», – отметил Шаповалов.

Именно поэтому, по мнению эксперта, Украине за 30 лет независимость до сих пор не удалось решить вопрос с ЖКХ-тарифами.

При этом он констатировал, что нормативно-правовую базу, регулирующую вопросы тарифов, нельзя изменить мгновенно, и она принимается на определенный срок.

«Если 5 лет назад был взят кредит МВФ, условно говоря, то новая власть не может отказаться от того, чтобы отдавать проценты по этому кредиту», – пояснил Шаповалов.

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Автор: Григорий Бондарь