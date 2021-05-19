В Украине появился новый тендерный тролль, который уже успел сорвать дорожных тендеров на 4 млрд грн.

Об этом в блоге на сайте «Цензор.НЕТ» написал политический эксперт Николай Спиридонов.

По его словам, компания «Всеукраинский дорожный консорциум», которой руководит бывший глава ГАК «Автомобильные дороги Украины» Артем Гриненко, обжаловала десятки тендеров и заблокировала закупки дорожных ремонтов более чем на 4 млрд грн.

Консорциум Гриненко «ВДК» обжаловал в АМКУ все процедуры проведения торгов: результаты преквалификации, порядок согласования договорной цены, обеспечение тендерного предложения, обеспечения исполнения договора, подтверждение выполнения аналогичного договора (в течение 3 лет) и даже требования заказчика оказать положительный отзыв о работе.

«Консорциум Гриненко уже принял участие в 27 закупках. Ни разу не победил. Но подал 43 жалобы! Удовлетворение жалоб ВДК стоит остановкой торгов по ремонтам участков автодорог Р-22, Т-13-07, Н-26 в Луганской области, Н-08 - в Киевской, О161930 - в Одесской, Т-25-27 – в Черниговской, Т-03-05, Т-03-11 - в Волынской, Н-16 - в Черкасской. Это десятки инфраструктурных проектов, на которые выделялось более 4 млрд грн. И которые в этом году уже не будут иметь шансов быть реализованными. Потому что пока проведут новый тендер, строительный сезон уже и закончится. Фактически, консорциум Гриненко после краха империи Араика пытается занять место главного тендерного тролля», - пишет Спиридонов.

Артем Гриненко - бывший руководитель ГАК «Автомобильные дороги Украины» и помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Артура Герасимова. В 2019 году Гриненко возглавил Всеукраинскую дорожную ассоциацию, которая противодействовала Методическим рекомендациям для подготовки типовой тендерной документации, разработанным «Укравтодором». ВДК также специализировалась на оспаривании дорожных тендеров в АМКУ.

«Гриненко даже не стеснялся на сайте ассоциации предлагать коммерческие услуги (помощь юристов ВДК в подготовке документов для тендерного предложения, правовая оценка тендерной документации и тендерного предложения, защита интересов в Антимонопольном комитете Украины). Фактически то же делали и юристы компаний Амирханяна, пробиваясь на тендеры», - замечает Спиридонов.

Он добавляет, что в конце прошлого года Артем Гриненко, почему-то не сообщив об этом публично, возглавил Всеукраинский дорожный консорциум (ВДК) и теперь лично занимается получением тендеров для заказчиков.

«Как пробиться на тендер? Выход есть: обращаемся в ВДК, мол, вот вам АБЗ, выиграйте для нас вот этот тендер. А если не выиграете, то по крайней мере заблокируйте его, чтобы мы имели возможность шантажировать других участников тендера и заставить их договариваться с нами. То есть, консорциум Гриненко - это банальная ширма для завладения средствами госбюджета и шантажа добросовестных подрядчиков разного рода мелкими мошенниками», - отмечает Спиридонов.

По его словам, один из учредителей консорциума - ЧП «автомагистраль» - уже отозвал документы об участии в «ВДК».

«Владельцы этой региональной компании с достаточно давней историей поняли, что совместные проекты с Гриненко могут завершиться лишь одним – оскверненной репутацией, уголовными делами и попаданием в очередные санкционные списки», - резюмировал Спиридонов.

Напомним, в мае 2020 года Артем Гриненко выступил заказчиком информационной атаки на главу «Укравтодора» Александра Кубракова, воспользовавшись знакомством с журналистами программы «Наші гроші с Денисом Бігусом». Узнав об этом, Бигус обратился к Кубракову: «Гриненко абсолютный негодяй, гоните его, Александр, из дорожного строительства. А если можете посадить – сажайте!».

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Автор: Иван Бойко