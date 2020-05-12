Дело Майдана: еще одному экс-"беркутовцу" сообщено о подозрении

30 ноября 2013 года, превышая свои служебные полномочия, он задержал участника мирного собрания на Майдане Незалежности.

Следователи Государственного бюро расследований сегодня сообщили о подозрении в насильственном превышении власти при препятствовании протестам на Майдане Незалежности бывшему милиционеру полка милиции особого назначения «Беркут».

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Экс-«беркутовца» подозревают в незаконном препятствовании проведению собраний и митингов, превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшимися насилием, и служебном подлоге (ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

«По данным следствия, 30 ноября 2013 года милиционер совершил административное задержание участника мирного собрания на Майдане Незалежности, превышая свои служебные полномочия. Во время задержания боец «Беркута» применил к потерпевшему насильственные действия. Таким образом, бывший правоохранитель незаконно помешал проведению собрания. Также «беркутовец» внес в рапорт о задержании заведомо ложные сведения», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля было сообщено о подозрении бывшему милиционеру полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного Главному управлению МВД Украины в городе Киеве.

Экс-"беркутовцу" инкриминируют незаконное препятствование проведению собраний и митингов, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшиеся насилием, и служебный подлог (ст. 340, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Во время задержания 30 ноября 2013 года он применил к участнику мирного собрания на Майдане насильственные действия.