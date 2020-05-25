Дело нацгвардейца Маркива: на Донбассе проводят следственный эксперимент

Специалисты проводят акустические, баллистические и топографические исследования в ту самую пору года и на тех же локациях, где разворачивались трагические события.

В деле украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого осудили за убийство итальянского фотографа на Донбассе, эксперты проводят следственный эксперимент в Славянске.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

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Для проведения следственного эксперимента в уголовном производстве Нацполиции об обстоятельствах гибели в 2014-м году итальянского фоторепортера Андреа Роккели в Славянске прибыла группа экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института.

Напомним, Маркива признали виновными в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году и приговорили к 24 годам тюрьмы.

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