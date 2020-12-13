Съемки картины проходили в районе ООС, где погиб итальянский журналист Андреа Роккелли, в убийстве которого обвиняли старшего сержанта Нацгвардии Украины Виталия Маркива.

Итальянские журналисты инициировали съемки фильма о деле украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого безосновательно осудили, а затем оправдали в Италии по обвинению в убийстве в 2014 году на Донбассе журналиста Андреа Роккелли.

Об этом сообщается на Facebook-странице пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.

Читайте такжеЗеленский наградил нацгвардейца Виталия Маркива орденом "За мужество"Отмечается, что в районе операции Объединенных сил состоялись съемки документального фильма «Crossfire», инициированного группой итальянских журналистов, с привлечением военнослужащих Национальной гвардии Украины и одной из украинских кинокомпаний.

Основной тематикой и идеей фильма было освещение событий и обстоятельств, касающихся гибели Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова в 2014 году и дела Маркива, который был безосновательно обвинен в причастности к данному инциденту.

Вместе со съемочной группой в район ООС прибыл и сам Маркив – прежде всего, чтобы встретиться с собратьями, с которыми вместе выполняли служебно-боевые задачи несколькими годами ранее.

Вместе с тем Маркив отметил, что итальянские журналисты задались целью показать всему миру правду о гибели Роккелли.

"Вместе со съемочной группой мы побывали в местах, где шли ожесточенные бои, они увидели и отсняли тот дом, в подвале которого спасался от обстрелов их коллега Андреа Роккелли. Лично для меня этот фильм – еще одно доказательство моей непричастности к преступлению, за которое меня несправедливо осудили и продержали в тюрьме почти 3,5 года», - сказал Маркив.

В течение нескольких дней съемочные группы работали на разных локациях, касающиеся указанных событий, а также общались с гвардейцами, чтобы получить наиболее полную и объективную картину произошедшего, донести ее как до итальянского общества и украинской общественности, так и мирового сообщества в целом, сообщили в штабе.

Режиссер фильма Лоренцо Станцани заявил, что фильм «Crossfire» о правде и о реальном положении вещей.

«Это наш ответ различным фейкам, недостоверной информации и искажению фактов. А еще для нашей съемочной группы это своеобразное дело чести - завершить съемки этого фильма и показать его всему миру в память о нашем коллеге и друге Андреа Роккелли, погибшем шесть лет назад. Ведь часть нашего документального фильма посвящена фактически поминутному воспроизведению событий мая 2014 года и того дня, когда Андреа погиб», - сказал Станцани.

Дело нацгвардейца Маркива: что известно

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Роккелли и русского переводчика Миронова, произошедшем 24 мая 2014 года под Славянском.

12 июля 2019 года суд присяжных в городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

Решение было обжаловано в апелляционном порядке. 3 ноября 2020 года Маркив был оправдан, а на следующий день он вернулся в Украину.

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Автор: Виктория Токарева