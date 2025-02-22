Оказалось, что далеко не всегда эти помещения могут быть хорошими укрытиями.

За время войны украинцы, которые постоянно живут в условиях неутихающей воздушной тревоги, вынуждены были научиться укрываться от обстрелов. Всем жителям нашей страны при угрозе ракетных или дроновых атак рекомендуют спускаться в бомбоубежища, но что делать, если такой возможности нет?

Можно ли считать актуальным "правило двух стен" и где укрываться от ракет, а какие места для этого не подходят, в комментарии УНИАН рассказал член Национального Союза Архитекторов Украины, архитектор Валентин Погорелый.

Где лучше прятаться от ракет в частном доме

Погорелый говорит, что в частном доме лучше всего прятаться в месте, в котором стены толстые, и которое находится как можно дальше от окон. Это может быть коридор или санузел - как туалет, так и ванная комната.

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Если есть подвальное помещение или погреб, тогда во время обстрела лучше спуститься туда. Если прятаться в таких помещениях, нужно позаботиться, чтобы там были инструменты - лом, лопата, кирка:

Такие вещи стоит там держать, поскольку часто бывает, что после "прилета" вход в подвальные помещения засыпает, и людям приходится пробивать себе путь наверх.

В подвале или погребе, в котором вы собираетесь прятаться во время обстрелов, обязательно следует держать запасы воды, чтобы в случае того, если нужно будет откапываться два или три дня, вам было чем утолить жажду.

Еще один вариант, где в доме прятаться от обстрела - в широком дверном проеме, - над ним есть бетонная перемычка, и есть шанс выжить в случае обрушения сооружения.

Где прятаться во время бомбежки в квартире

По мнению эксперта, лучшее место для того, чтобы спрятаться в квартире, - это санузел, поскольку там в любом случае для защиты будет две стены и обычно там нет окон. Как правило, санузлы расположены внутри дома.

Еще одно хорошее место, где прятаться в панельном доме, говорит Погорелый, это коридор. Кроме того, как и жителям частных домов, можно спрятаться в дверном проеме.

Где прятаться от ракет бессмысленно

Как в частном доме, так и в квартире бессмысленно прятаться в помещении, в котором неподалеку находится окно. Даже небольшая взрывная волна может привести к тому, что окно разобьется, и осколки стекла разлетятся по всему помещению, они могут отскакивать от стен. Чем ближе человек будет находиться к окнам, тем больше он потом может получить порезов и ран.

Кроме того, Погорелый напоминает, куда прятаться, если нет бомбоубежища, нельзя, кроме уже перечисленных мест. Он считает, что бессмысленно прятаться в прихожих, поскольку обычно там тонкие стены. Если речь идет об открытом пространстве, то нельзя прятаться под навесом. Навес в результате обстрела может упасть на человека.

Эксперт также пояснил, что даже небольшой "Шахед" в случае попадания разрушает в любом случае два этажа, даже если речь идет о современных домах, построенных по монолитной технологии:

Жителям последних двух-трех этажей многоквартирных домов бессмысленно искать безопасные места в своем доме, им нужно во время обстрелов спускаться в укрытие.

Нижним этажам в случае "прилета" дрона грозят обрушения - предупреждает архитектор.

Где безопаснее во время обстрела и есть ли разница между опасностью от дрона и ракеты

По словам эксперта, если есть угроза удара "Шахедом" или крылатой ракетой, то человек имеет 15-20 минут на то, чтобы подобрать самое безопасное место в жилье или спуститься в укрытие. А если речь идет об угрозе баллистики, то есть считанные минуты на то, чтобы переместиться в ближайшее безопасное место. И именно в случае угрозы баллистики человеку нужно немедленно переместиться в ближайшее хотя бы более-менее безопасное место - к примеру, в коридор, ванную комнату или дверной проем:

Если во время угрозы баллистики человек начнет собираться в укрытие, то вероятно, что именно тогда, когда он выйдет на улицу, ракеты и прилетят.

Погорелый объясняет - когда сбивают баллистику, есть большой разлет обломков, и на улице они могут травмировать человека.

Если будет прямое попадание в жилье ракеты или дрона, то никакой из домашних вариантов укрытий не спасет. Дома можно эффективно укрыться только от обломков. Во время прямого попадания баллистических ракет можно спастись в противорадиационном укрытии, которое защищает от нагрузки 10 тонн на 1 квадратный метр.

Куда прятаться, если нет бомбоубежища и можно ли идти в подвал

Подвал многоквартирного советского дома, говорит эксперт, можно использовать как укрытие, даже если оно необорудовано. Каждая плита панельного дома имеет расчетную нагрузку 800 килограммов на квадратный метр и, если мы рассмотрим в качестве примера девятиэтажную "панельку", то ее подвал можно считать почти противорадиационным укрытием.

Если все девять перекрытий умножить на 800, мы получим способность выдерживать нагрузку в более 7 тонн на 1 квадратный метр, а это почти как свойство противорадиационного укрытия. То есть сам дом играет защитную роль.

Конечно, выход из подвала может засыпать, поэтому, люди, которые находятся в таком подвале, должны с собой иметь воду, еду и инструменты, с помощью которых можно раскопаться и выйти - советует Погорелый.

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