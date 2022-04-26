Семья не успела эвакуироваться вовремя, поэтому сполна пережила все ужасы российской оккупации.

Жительница Бучи Ирина Абрамова пережила ужас российской оккупации в Буче Киевской области. В начале марта захватчики пришли "поразвлекаться" к ее дому. Женщина с пожилым отцом осталась на улице, а ее мужа убили без всяких объяснений.

Об этом Ирина рассказала в интервью изданию "Гордон".

Оккупанты выбили калитку и бросили две гранаты во двор. Дом вспыхнул. Началась стрельба по окнам и дверям. Мы быстро перешли к той части дома, где жил отец. Мужчина ползком пробрался, вышел к ним и сказал: "Мы мирные жители, не стреляйте". Нас заставили вслед за ним выйти с поднятыми руками. Сказали: "Мы русские, пришли вас вызволять". В это время повалил дым, в доме разгорался пожар. Муж и отец хотели попытаться потушить. Меня русские не пустили", - вспоминает женщина.

По ее словам, в ее дом пришли четверо оккупантов, вероятно "кадыровцев". Ирина отметила, что бороды у них не было, но характерный акцент и внешность свидетельствовала о том, что это вряд ли были русские.

Впоследствии оккупанты сняли с мужа Ирины Олега верхнюю одежду, затем поставили на колени и расстреляли.

"Они просто вывели Олега на улицу, поставили на колени и из автомата выстрелили в голову. Ничего не объясняя. Молча. Я выбежала через мгновение после выстрела. У него из уха кровь толчками выходила. Сердце еще билось. Крови было очень много. Я кричала, просила, чтобы меня тоже убили. Они равнодушно наблюдали. Тогда я не хотела жить. Я, в принципе, и сейчас не очень хочу. Они нас все время на мушке держали. Когда в тебя целятся из автомата, это страшно, такого никому не пожелаешь. Невероятный страх. Три или четыре раза ко мне подходил старший и наставлял на меня автомат – видимо, размышлял. А потом сказал: "Я женщин не убиваю". И добавил, чтобы мы с отцом убирались восвояси, иначе и нас пристрелят", - отметила женщина.

В доме Ирины оккупанты организовали блокпост. Женщина с отцом смогла попасть туда после деоккупации города. Тело Олега лежало на земле, а вокруг было еще много трупов расстрелянных украинцев.

Ирина отметила, что оккупанты издевались над местным населением, не подпуская к колодцу с водой. Иногда захватчики стреляли без предупреждения.

"С соседями, знакомыми, с кем не говорю, все опасаются, что русские могут вернуться. Мы больше такого не переживем", - добавила женщина.

Напомним, на днях сообщалось, что в Буче найдено 412 убитых оккупантами жителей сбор и эксгумация тел завершается.

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