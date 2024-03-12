Народный депутат Украины от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Сергей Демченко отмечает, что новым законопроектом о мобилизации всем полицейским предполагается предоставить бронь от мобилизации.
В то же время в эфире "Новини.LIVE" он отметил, что пока никто на 100% не может сказать, как в конечном варианте будет выглядеть новый закон.
"По меньшей мере, исходя из того, что правки еще не рассматривались с участием авторов правок. Сегодня первый день, когда профильный комитет (по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - УНИАН) начнет рассматривать правки, вызывая их авторов. Первые 300 правок из 4-х тысяч с лишним будут рассматриваться", - сказал Демченко.
Он добавил, что дальше документ должен попасть в сессионный зал парламента.
Говоря о полицейских, депутат напомнил, сейчас действительно предполагается их бронь от мобилизации.
"Относительно полицейских могу сказать, что на сегодняшний день законопроект, в частности в разрезе этого вопроса решает таким образом, чтобы полицейским всем предоставить бронь по мобилизации... Без определения какого-то конкретного количества, в процентах от общего количества, как предлагалось предварительно", - отметил Демченко.
Последние новости по законопроекту о мобилизации
Ранее член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский отметил, что уже рассмотрено 16 блоков поправок к законопроекту о мобилизации. По его словам, уже в течение одной-двух недель парламент получит сравнительную таблицу. В Раду же законопроект должен попасть до конца марта.
Вениславский отметил, что в законопроекте расширят категорию забронированных работников. Так, после принятия законопроекта, люди, которые имели право на отсрочку, получат статус забронированного. Соответствующие критерии будут указаны в документе. Все полицейские и госслужащие, согласно новому закону, станут забронированными.
9 марта заместитель председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Егор Чернев рассказал об обсуждении вопросов демобилизации и "ограниченной пригодности" в законопроекте о мобилизации. В частности, относительно пункта о демобилизации и сроков службы Чернев отметил, что депутаты будут полагаться на позицию Генерального штаба, ведь именно он "понимает всю картину театра боевых действий, и понимает, что может сделать, когда можно демобилизовать, когда нельзя демобилизовать".
Относительно инициатив убрать понятие "ограниченно годных" из законодательства, Чернев отметил, что здесь "возникают вопросы".