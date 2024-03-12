Вопрос прокомментировал член комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики.

Народный депутат Украины от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Сергей Демченко отмечает, что новым законопроектом о мобилизации всем полицейским предполагается предоставить бронь от мобилизации.

В то же время в эфире "Новини.LIVE" он отметил, что пока никто на 100% не может сказать, как в конечном варианте будет выглядеть новый закон.

"По меньшей мере, исходя из того, что правки еще не рассматривались с участием авторов правок. Сегодня первый день, когда профильный комитет (по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - УНИАН) начнет рассматривать правки, вызывая их авторов. Первые 300 правок из 4-х тысяч с лишним будут рассматриваться", - сказал Демченко.

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Он добавил, что дальше документ должен попасть в сессионный зал парламента.

Говоря о полицейских, депутат напомнил, сейчас действительно предполагается их бронь от мобилизации.

"Относительно полицейских могу сказать, что на сегодняшний день законопроект, в частности в разрезе этого вопроса решает таким образом, чтобы полицейским всем предоставить бронь по мобилизации... Без определения какого-то конкретного количества, в процентах от общего количества, как предлагалось предварительно", - отметил Демченко.

Последние новости по законопроекту о мобилизации

Ранее член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский отметил, что уже рассмотрено 16 блоков поправок к законопроекту о мобилизации. По его словам, уже в течение одной-двух недель парламент получит сравнительную таблицу. В Раду же законопроект должен попасть до конца марта.

Вениславский отметил, что в законопроекте расширят категорию забронированных работников. Так, после принятия законопроекта, люди, которые имели право на отсрочку, получат статус забронированного. Соответствующие критерии будут указаны в документе. Все полицейские и госслужащие, согласно новому закону, станут забронированными.

9 марта заместитель председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Егор Чернев рассказал об обсуждении вопросов демобилизации и "ограниченной пригодности" в законопроекте о мобилизации. В частности, относительно пункта о демобилизации и сроков службы Чернев отметил, что депутаты будут полагаться на позицию Генерального штаба, ведь именно он "понимает всю картину театра боевых действий, и понимает, что может сделать, когда можно демобилизовать, когда нельзя демобилизовать".

Относительно инициатив убрать понятие "ограниченно годных" из законодательства, Чернев отметил, что здесь "возникают вопросы".

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