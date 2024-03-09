В вопросе демобилизации депутаты будут полагаться на позицию Генерального штаба ВСУ.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев рассказал об обсуждении вопросов демобилизации и "ограниченной пригодности" в законопроекте о мобилизации.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопросы относительно законопроекта о мобилизации. Так, относительно пункта о демобилизации и сроков службы в законопроекте о мобилизации Чернев отметил: "Здесь мы будем полагаться на позицию Генерального штаба. Потому что именно Генеральный штаб понимает всю картину боевых действий, и понимает, что может сделать, когда можно демобилизовать, когда нельзя демобилизовать".

В то же время позиция комитета - должно быть распределение между теми, кто служит сейчас в тылу, и теми, кто служит сейчас на передовой, на линии фронта.

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"Какое количество месяцев нужно для того, чтобы демобилизовать в первом и втором случае, - мы также ждем этой информации все же от нашего Генерального штаба, и будем только потом принимать решение", - сказал депутат.

На вопрос относительно инициатив убрать понятие "ограниченно годных" из законодательства, Чернев отметил, что здесь "возникают вопросы".

"И именно поэтому мы вызываем представителей Министерства здравоохранения, представителей Минсоца и других министерств, которые разрабатывали вместе с Министерством обороны те или иные нормы. И действительно есть предложение от Министерства здравоохранения, чтобы не подходить по таким категориям - "ограниченно годен" или "годен", а проходиться по конкретному списку болезней: если у человека эта болезнь, то он "непригоден", а если нет из перечня этих болезней, то он "годен", - рассказал парламентарий.

По его словам, окончательной позиции в этом вопросе еще нет, потому что "предложения конкретного, уже финального, от Министерства обороны и Министерства здравоохранения мы пока не видели". "Поэтому это все еще в процессе обсуждения", - добавил Чернев.

Кроме того, на вопрос относительно предложения ввести срок в два месяца для того, чтобы стать на воинский учет, - что произойдет, если этого не сделать, - депутат отметил, что по его мнению, если соответствующая норма будет принята, то такие люди будут считаться уклонистами.

Законопроект о мобилизации

Ранее член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский отметил, что уже рассмотрено 16 блоков поправок к законопроекту о мобилизации. Остались некоторые аспекты, которые рассмотрят с понедельника.

По его словам, уже в течение одной-двух недель парламент получит сравнительную таблицу. В Раду же законопроект попадет до конца марта.

Вениславский также отметил, что в законопроекте расширят категорию забронированных работников. Так, после принятия законопроекта люди, которые имели право на отсрочку, получат статус забронированного. Соответствующие критерии будут указаны в документе. Все полицейские и госслужащие, согласно новому закону, станут забронированными.

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