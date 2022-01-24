У здания парламента и комитетов усилили охрану.

Антивакцинаторы вышли на новый митинг в Киеве. Возле парламента собралось около 200 человек, выступающих против вакцинации. Они требуют "свободной жизни" и выступают против карантинных ограничений.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держат плакаты с призывами уважать права человека, в частности, "защитим право на свободную жизнь".

Организаторы акции с импровизированной площадки говорят о необходимости усиления протестующего движения против вакцинации и против ограничений для людей, которые не хотят вакцинироваться.

В качестве примеров приводятся страны Европы, где также существует антивакцинаторское движение.

Акция проходит достаточно мирно. В то же время у здания парламента усилили охрану. Также правоохранители сосредотачиваются возле комитетов парламента на улице Садовой.

Читайте также"Антивакцинатора" Стахива выпустили из психбольницыРанее УНИАН уже сообщал, что на одном из прошлых митингов антивакцинаторов в Киеве звучали антисемитские высказывания.

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