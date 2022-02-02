Сережки с огромными гербами СССР оценили в 20 тысяч гривень.

Киевский бренд одежды и аксессуаров оскандалился из-за советской символики. В онлайн-магазине компании появились сережки с советской символикой.

Фото аксессуара уже появились на сайте бренда, а в Instagram магазина украинцы раскритиковали компанию за использование символики СССР.

Сережки с гербом СССР представляют собой огромные круги со звездами золотого цвета. Аксессуар, по мнению бренда, отлично подойдет и девушкам, и парням. Стоимость такого "произведения искусства" довольно высока - 20 тысяч гривень.

Читайте такжеМеталлолом почти за 400 тысяч: под Черниговом на аукцион выставили памятник ЛенинаМногих пользователей возмутил тот факт, что модный бренд использует символику СССР. В комментариях под фото аксессуаров появилось немало негативных комментариев. Сам бренд на негодования пользователей не отвечает.

"А версия со свастикой будет?", "Помимо того что это советская символика, никто не замечает, что это откровенно какая-то сувенирообразная безвкусица?", "Тупняк. Сродни киве в ушанке", "это возмутительно", "какой позор", "совсем уже, нормальный же бренд был", - пишут украинцы, возмущенные сережками с советской символикой.

Запрет коммунистической символики в Украине

В мае 2015 года в Украине началась декоммунизация – процесс избавления от советской идеологии. В рамках закона под запретом оказалась вся советская символика, а населенные пункты, названные в честь "красных" деятелей, были переименованы.

В июле 2019 года КСУ подтвердил конституционность закона. Тогда авторы решения отметили тождество коммунистического и нацистского режимов, поскольку оба отрицали существование независимой Украины и преследовали ее сторонников.

"Красную звезду, перекрещенные серп и молот и другие символы коммунистического режима несколько десятилетий подряд широко использовали антиукраинские силы для распространения атмосферы страха, ненависти и агрессии, для отрицания права украинского народа на собственное независимое государство", - говорилось в документе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что киевляне превратили двор в стихийный музей СССР. Жители одного из микрорайонов стянули бюсты представителей коммунистического режима на соседний двор, заявив, что такая история, несмотря на декоммунизацию, тоже имеет право на жизнь.

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