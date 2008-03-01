Калушу угрожает экологическая катастрофа

Ивано-Франковский областной совет просит правительство в проекте изменений в государственный бюджет на 2008 год предусмотреть средства на мероприятия по недопущению экологической катастрофы в городе Калуш.

Как передает корреспондент УНИАН об этом говорится в обращении Ивано-Франковского областного совета к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, Кабинету министров, Совету национальной безопасности и обороны Украины, Министерству охраны окружающей природной среды Украины. Документ был принят на внеочередной сессии облсовета.

Депутаты Ивано-Франковского облсовета отмечают, что в Калуше в результате разработки месторождений калиевых солей образовались крупнообъемные подземные выработки под густозаселенными территориями, что в любой момент может привести к проседанию поверхности и возникновению техногенной катастрофы.

Депутаты обращают внимание руководства государства на то, что “в пределах действия промышленных производств дочернего предприятия "Калиевый завод" ОАО “Ориана” расположены три отработанных рудника, Домбровский карьер, 2 отвала засоленных почв, 2 хвостохранилища и шламонакопитель, которые негативно влияют на экологическое состояние природной среды и вызывают опасные процессы, в частности, проседание земной поверхности, образование провальных воронок, карста, оползней, загрязнения земель, поверхностных и подземных вод”.

По словам депутатов Ивано-Франковского облсовета, “особая опасность заключается в том, что на территории шахтных полей отработанных рудников расположены около 100 промышленных объектов и 1145 жилых домов в пределах города Калуша и микрорайона Хотынь, сел Кропивник и Сивка-Калушская, в которых проживает более 5 тыс. человек”.

По мнению депутатов, проблему такого масштаба невозможно решить финансированием из местных бюджетов.

“Учитывая вышеперечисленное, просим безотлагательно рассмотреть вопрос об угрожающей техногенно-экологической ситуации в г. Калуш и создать межотраслевую рабочую группу для выезда на место с целью разработки соответствующих мероприятий по уменьшению уровня техногенно-экологической опасности и обеспечения их соответствующего финансирования”, – отмечают депутаты облсовета.

Также они просят Кабмин предусмотреть отдельной строкой в проекте изменений в государственный бюджет Украины на 2008 год средства на указанные цели.