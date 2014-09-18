Во Львовской области вторые сутки горит торфяник

Во Львовской области за минувшие сутки, 17 сентября, зафиксировано два пожара в природных экосистемах на территории Бродовского и Сокальского районов области.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 17 сентября в 18.00 поступило сообщение о пожаре в поле возле села Берлин Бродовского района на открытой территории. Спасатели ликвидировали пожар около 20.00, огнем уничтожена трава на площади 1000 кв. м.

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В течение минувших суток спасатели также тушили пожар в селе Пристань Сокальского района на территории горения торфа на площади 5 га. Сегодня тушение пожара торфяника спасательными подразделениями ГУ ГСЧС во Львовской области продолжается.