Яценюк создаст агентство по оценке качества образования

Кабинет министров намерен создать государственное агентство по оценке качества образования, в первую очередь в высших учебных заведениях, и направлять госзаказ на обучение студентов только в вузы, предоставляющие качественные образовательные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе общения с ректорами вузов в Киеве сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Правительство со следующего года создает агентство по оценке и обеспечению качества образования», - сказал Яценюк.

Он пояснил, что такой орган позволит в полной мере реализовать положения закона о высшем образовании, который уже вступил в силу. «Закон «О высшем образовании», который сегодня вступил в силу, он хороший. Но он ничего не стоит без людей, которые будут выполнять этот закон. Без ректоров вузов», - сказал Яценюк.

По словам премьера, качество образования, и в особенности государственный заказ, должны быть привязаны к показателям занятости студентов.

Кроме того, он высказался за принятие закона о дошкольном, среднем и специальном техническом образовании.

Также в ходе общения с ректорами Яценюк сообщил, что в украинских вузах учатся 1,6 тыс. студентов, которые перевелись на учебу из Крыма, а в донецких вузах к учебе приступили 11 тыс. студентов.

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Как сообщал УНИАН, Закон «О высшем образовании» определяет концептуальные основы модернизации высшего образования - интеграция высшего образования Украины к Европейскому пространству путем реализации положений и принципов Болонского процесса; обеспечение качества высшего образования и науки путем развития независимой системы обеспечения качества высшего образования; интеграция образования, науки и инновации; автономия высших учебных заведений; сотрудничество высших учебных заведений и бизнеса в сфере высшего образования и науки путем внедрения механизмов инновационного развития страны за счет взаимодействия образования, науки, бизнеса и государства.

1 августа президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.