Во Львовской области в автобусе заживо сгорели 6 взрослых и 2 детей

Сегодня в 4.05 вблизи с. Угерско Стрыйского района Львовской области в автобусе с 11 пассажирами, который двигался по маршруту Мукачево – Львов, возник пожар, в результате которого погибло 8 человек и 2 человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 4.40 пожар ликвидирован двумя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС Украины.

Причиной пожара в автобусе во Львовской области, в результате которого погибли 8 человек, стал взрыв паров бензина во время ремонта топливной системы, который водитель начал на трассе.

Об этом УНИАН сообщил начальник Стрыйского управления МЧС Львовской Виталий СТЕФАН.

По его словам, водитель, грубо нарушая правила техники безопасности, начал ремонт, не высадив пассажиров из автобуса.

Среди погибших - двое малолетних детей, сообщил В.СТЕФАН. В живых остались водитель и 15-летний подросток. Все погибшие – члены нескольких семей Закарпатской области.