Фонд Колесникова закупил для первоклассников школ Донбасса 2,5 тыс. ранцев
12:49, 01 сентября 2014Общество
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В День знаний Фонд Бориса Колесникова передал школьникам Донбасса 2,5 тыс. ранцев вместе со всеми школьными принадлежностями, сообщает пресс-служба фонда в понедельник.
"Их 1 сентября прямо во время торжественных линеек в Славянске и Святогорске (Донецкая обл. – ИФ) вручала школьникам народный депутат от Партии регионов Анна Герман", - сообщает пресс-служба фонда.
"Также Анна Герман обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой учредить в первое воскресенье сентября День памяти невинно убиенных детей Донбасса", - говорится в сообщении.
Народный депутат попросила Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций отслужить панихиды в первое воскресенье сентября по погибшим на Донбассе детям и провести мероприятия памяти, предусмотренные канонами.
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