Фонд Колесникова закупил для первоклассников школ Донбасса 2,5 тыс. ранцев

"Их 1 сентября прямо во время торжественных линеек в Славянске и Святогорске (Донецкая обл. – ИФ) вручала школьникам народный депутат от Партии регионов Анна Герман", - сообщает пресс-служба фонда.

"Также Анна Герман обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой учредить в первое воскресенье сентября День памяти невинно убиенных детей Донбасса", - говорится в сообщении.

Народный депутат попросила Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций отслужить панихиды в первое воскресенье сентября по погибшим на Донбассе детям и провести мероприятия памяти, предусмотренные канонами.