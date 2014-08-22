Во время визита Порошенко в Николаев были ложные сообщения о минировании ж/д вокзала и морпорта

Как сообщили УНИАН в Николаевском городском управлении милиции, сообщения поступили с интервалом в 20 минут. Сначала диспетчер вокзала сообщил в дежурную часть Николаевского городского управления милиции, что к ним поступил сигнал от неизвестного мужчины, который сказал, что вокзал будет уничтожен и бросил трубку.

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"На место происшествия выехали службы экстренного вызова. Район возможной опасности был оцеплен, сотрудники милиции обеспечили охрану общественного порядка. Кинологи со служебными собаками, а также сотрудники взрыво-технической службы обследовали внутренние помещение и прилегающую территорию. На некоторое время работа вокзала была приостановлена, эвакуировано около 50-ти человек", - сообщили в милиции.

Звонок с аналогичным сообщением поступил уже через 20 минут в Николаевский морской торговый порт.

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Соответствующими службами был проведен комплекс необходимых действий по обеспечению охраны общественного порядка, проверка территории, эвакуировано около 30 человек – работников управления порта.

"На территории обоих объектов стратегического значения никаких предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, не выявлено", - сообщили в милиции.

Данные внесены в журнал единого учета, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 Уголовного кодекса ("заведомо ложное сообщение об угрозе опасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности").