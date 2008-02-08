Переговоры с Газпромом провалились, до отключения газа - 85 часов

НАК "Нафтогаз Украины" продемонстрировала на состоявшихся в пятницу в Москве переговорах с "Газпромом" неготовность обсуждать вопрос урегулирования задолженности за поставки газа, заявил официальный представитель российского холдинга Сергей КУПРИЯНОВ.

"Сегодня в центральный офис ОАО "Газпром" приехал первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Игорь ДИДЕНКО для переговоров об условиях урегулирования сложившейся задолженности за поставленный на Украину российский газ. Встреча показала полную неготовность украинской стороны обсуждать по существу данную проблему. Игорю ДИДЕНКО была подробно изложена позиция "Газпрома" и на этом переговоры закончились", – сказал С.КУПРИЯНОВ журналистам.

ОАО "Газпром" в случае неурегулирования ситуации вокруг задолженности за российский газ может прекратить его поставки Украине в 10.00 мск вторника, сообщил С.КУПРИЯНОВ.

"Мы заявляли, что ситуация должна быть урегулирована в понедельник. Если этого не произойдет, то во вторник мы прекратим поставки в 10 утра", - цитирует РИА "Новости".