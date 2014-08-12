В Донецке минувшей ночью 7 мирных жителей получили ранения
14:07, 12 августа 2014Общество
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В Донецке 7 мирных жителей минувшей ночью получили осколочные и огнестрельные ранения.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.
В горсовете отметили, что, по информации ГСЧС Украины в Донецкой области, в ночь с 11 на 12 августа в Донецке пострадали 7 мирных жителей, получив осколочные и огнестрельные ранения, все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения.
Читайте такжеВ Донецке ночь прошла напряженно, взрывы и залпы слышали жители всех районов города – горсовет В горсовете также сообщили, что в настоящее время в Донецке сохраняется напряженная обстановка, по причине отключения 2 трансформаторных подстанций в 11.40 было остановлено движение троллейбуса по маршруту №17 и трамваев по маршрутам №8 и №16. Энергетики ведут восстановительные работы.
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