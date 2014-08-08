В зоне АТО погиб чемпион Украины по гребле
17:03, 08 августа 2014Общество
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В зоне антитеррористической операции (АТО) погиб чемпион Украины по гребле на байдарках и каноэ Игорь Присяжнюк, служивший пограничником.
Чемпион Украины Игорь Присяжнюк служил пограничником / dpsu.gov.ua
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства молодежи и спорта Украины.
"7 августа в зоне АТО (Луганская обл.) погиб Игорь Присяжнюк - ведущий украинский каноист, многократный чемпион Украины по гребле (на 1000 и 5000 метров), мастер спорта, участник национальной сборной Украины", - говорится в сообщении, передает РБК-Украина.
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Как отмечается, в 2013 г. Игорь Присяжнюк принимал участие во Всемирных играх по не олимпийским видам спорта в Кале (Колумбия).
Напомним, по данным Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 8 августа в зоне АТОАТОпогибли 38 украинских пограничников.
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