В зоне АТО погиб чемпион Украины по гребле

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства молодежи и спорта Украины.

"7 августа в зоне АТО (Луганская обл.) погиб Игорь Присяжнюк - ведущий украинский каноист, многократный чемпион Украины по гребле (на 1000 и 5000 метров), мастер спорта, участник национальной сборной Украины", - говорится в сообщении, передает РБК-Украина.

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Как отмечается, в 2013 г. Игорь Присяжнюк принимал участие во Всемирных играх по не олимпийским видам спорта в Кале (Колумбия).

Напомним, по данным Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 8 августа в зоне АТОАТОпогибли 38 украинских пограничников.